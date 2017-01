Dziewiąty numer Magazynu FotoIndex poświęcony jest fotografii portugalskiej. Prezentujemy w nim: Alberto Monteiro "Sea And People", Paulo Alegria "Romeiros", Luis Duarte "Vaca Das Cordas", Sofia Quintas "Love Motels", Alfredo Muñoz de Oliveira "Habitats", João Pina "For Your Free Thinking", Manuel Luis Cochofel "Slow (instant) Portraits", Nelson d'Aires "Leandro", Pedro Nunes "The People's State"